banner977

banner1066

Ankara merkezli FETÖ operasyonu

Ankara merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında Ardahan'da bir muvazzaf asker gözaltına alındı.

GÜNDEM 12.09.2019, 14:15
Ankara merkezli FETÖ operasyonu

Ankara merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında Ardahan'da bir muvazzaf asker gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, kentte görevli Astsubay Çavuş Ü.Ç, FETÖ/PDY üyeliği suçundan Ardahan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince yakalandı.

Ü.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.

Kaynak: AA
#ankara #fetö
Yorumlar (0)