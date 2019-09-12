Ankara merkezli FETÖ operasyonu
Ankara merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında Ardahan'da bir muvazzaf asker gözaltına alındı.
GÜNDEM 12.09.2019, 14:15
Ankara merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında Ardahan'da bir muvazzaf asker gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, kentte görevli Astsubay Çavuş Ü.Ç, FETÖ/PDY üyeliği suçundan Ardahan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince yakalandı.
Ü.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.
Kaynak: AA