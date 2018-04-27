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Ankara merkezli mahrem imam operasyonu: 12 Binbaşı, 20 Yüzbaşı hakkında gözaltı kararı

FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığında halen görevli 12 binbaşı, 20 yüzbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli mahrem imam operasyonu: 12 Binbaşı, 20 Yüzbaşı hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen ve halen görevde olan 12 binbaşı, 20 yüzbaşı olmak üzere toplam 32 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı işlemleri Ankara ve 12 ilde devam ediyor.
 
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