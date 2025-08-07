Ankara-Moskova hattında dikkat çeken temas! Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşında müzakere sürecinin son durumunu ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Edinilen bilgiye göre görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere dair son gelişmeler değerlendirildi.