Ankara-Moskova hattında dikkat çeken temas! Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşında müzakere sürecinin son durumunu ele aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ankara-Moskova hattında dikkat çeken temas! Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Yayınlanma:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere dair son gelişmeler değerlendirildi.

İstanbul'da sağanak kabusu! Metrekareye 12 kilo yağmur yağdı, ortalık savaş alanına döndüİstanbul'da sağanak kabusu! Metrekareye 12 kilo yağmur yağdı, ortalık savaş alanına döndüYurt
MSB açıkladı: 12 asker şehit olmuştu, tahkikat tamamlandıMSB açıkladı: 12 asker şehit olmuştu, tahkikat tamamlandıGündem
hakan fidan Sergey Lavrov
Günün Manşetleri
Gazze'de son 24 saatte katliam
Türkiye, Suriye’nin mücadelesini destekleyecek
Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" mektubu
İstanbul’da suçla mücadelede büyük başarı
Diploması sahte, savunması pişkin
FETÖ elebaşının kuzeninden Atatürk ve Erdoğan’a hakaret
Nitelikli dolandırıcılık çetelerine darbe
Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ticaret Bakanlığı’ndan uyarı
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı
İstanbul depremi için yeni teori: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı! İstanbul depremi için yeni teori: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı!
Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Altınlarınız geri gelmeyebilir! Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Altınlarınız geri gelmeyebilir!
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor! Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor!
Motorin fiyatlarında sert düşüş! Motorin fiyatlarında sert düşüş!