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Ankara'nın "Doğu Akdeniz" planı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 100 günlük eylem planını kapsamında Doğu Akdeniz’deki planlarını da açıkladı. Akdeniz’de sondaj faaliyetlerine hız verileceğini söyledi. Açıklamayı olumlu bulan uzmanlar, Ankara’nın Akdeniz'den gelen tehditlere karşı atması gereken adımları sıraladı.

Ankara'nın "Doğu Akdeniz" planı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 100 günlük eylem planını içinde Akdeniz’e ayrı bir bölüm ayırması dikkat çekti.

Peki atılan bu adımlar Akdeniz ve Ege’de başarılı bir politika için yeterli mi?

Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi’nin de bölgesel ittifak formülü kullandığını söyleyen 21.YY Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek Türkiye’nin de bir ittifak modeli oluşturması gerektiğine dikkat çekti.

Dilek aynı zamanda Türkiye’nin Kıbrıs’ta üslerinin olması gerektiğini belirtti.

Emekli Deniz Kurmay Albay Dilek’e göre, Yunanistan’ın Ege’deki ada işgallerine karşı da Türkiye adımlar atmalı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan #ankara
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