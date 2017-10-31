Ankara Valiliğinden, Büyükşehir Belediye Meclisinin yeni belediye başkanını seçmek üzere 6 Kasım'da toplanacağı duyuruldu

Ankara Valiliğinden, Büyükşehir Belediye Meclisinin, yeni belediye başkanını seçmek üzere 6 Kasım Pazartesi günü toplanacağı bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Melih Gökçek'in 28 Ekim'de valilik makamına sunduğu dilekçe ile belediye başkanlığı görevinden istifa ettiği hatırlatıldı.



"5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin, yeni belediye başkanını seçmek üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda 6 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te toplanması valilik makamınca uygun görülmüştür."