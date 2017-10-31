Suriye: Rakka kurtarılmadı 
Suriye: Rakka kurtarılmadı 
Doları olanlar dikkat! Az önce...
Doları olanlar dikkat! Az önce...
Bir ülke daha euroya geçiyor
Bir ülke daha euroya geçiyor
İstanbul'da soba faciası
İstanbul'da soba faciası

Ankara'nın yeni belediye başkanı 6 Kasım'da seçilecek

Ankara Valiliğinden, Büyükşehir Belediye Meclisinin yeni belediye başkanını seçmek üzere 6 Kasım'da toplanacağı duyuruldu

Ankara'nın yeni belediye başkanı 6 Kasım'da seçilecek

Ankara Valiliğinden, Büyükşehir Belediye Meclisinin, yeni belediye başkanını seçmek üzere 6 Kasım Pazartesi günü toplanacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Melih Gökçek'in 28 Ekim'de valilik makamına sunduğu dilekçe ile belediye başkanlığı görevinden istifa ettiği hatırlatıldı.


Açıklamada, yeni belediye başkanının seçilmesi için sürecin başladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin, yeni belediye başkanını seçmek üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda 6 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te toplanması valilik makamınca uygun görülmüştür."


Kaynak: AA
Etiketler; #belediye #ankara
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İçişleri Bakanı Soylu: Bunun hesabı sorulur, bu çok açık ve nettir
Sonraki Haber
İstediğiniz kadar şu fotoğrafa gözlerinizi kapatın 'Körlüğün korkuya faydası yok'
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.