Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından "Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında icra edilen tatbikat esnasında meydana gelen kaza sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." açıklaması yapıldı. MSB, Topçu Uzman Çavuş Nihat Akcalı'nın şehit olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başsağlığı mesajında "Silah arkadaşımız, 26 Nisan 2019 tarihinde araç kazası nedeniyle şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı. Ankara Belediye Başkanı Manusr Yavaş Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Polatlı’da tatbikat sırasında Uzman Çavuş Nihat Akcalı’nın talihsiz bir kaza sonucu şehit olduğu haberini büyük bir üzüntüyle almış bulunmaktayız. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, yayınladığı başsağlığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında icra edilen tatbikat esnasında meydana gelen kaza sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.



MSB'den yapılan açıklamada şunlar denildi:



"Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında icra edilen tatbikat esnasında meydana gelen kaza sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."



ŞEHİDİN KİMLİĞİ



MSB, Topçu Uzman Çavuş Nihat Akcalı'nın şehit olduğunu açıkladı.



BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başsağlığı mesajı yayınladı.



Akar, mesajında, "Silah arkadaşımız, 26 Nisan 2019 tarihinde araç kazası nedeniyle şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.



GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, yayınladığı başsağlığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr











Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan baş sağlığı mesajı

Ankara Belediye Başkanı Manusr Yavaş Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Polatlı’da tatbikat sırasında Uzman Çavuş Nihat Akcalı’nın talihsiz bir kaza sonucu şehit olduğu haberini büyük bir üzüntüyle almış bulunmaktayız. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.