Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 2'si polis 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pursaklar ilçesi Turgut Reis Caddesi'nde ikamet eden, H.T. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşine kızarak doğal gaz vanasını açıp intihar etmek istedi.



Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi üzerine H.T, elindeki çakmağı ateşledi.



Meydana gelen patlamada, ihbar üzerine bölgeye gelen 2 polis memuru ile aynı binada ikamet eden 3 kişi hafif yaralandı.



Patlamaya sebep olan H.T. ise Dışkapı Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle;

"04.01.2019 günü saat 19.35 sıralarında Pursaklar İlçesi Turgut Reis Caddesi No:9/4 sayılı ikamette kimliği henüz tespit edilemeyen ve boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir şahsın, ikna edilmeye çalışıldığı esnada doğalgazı açarak intihara teşebbüs etmesi neticesi patlama meydana gelmiştir.

İlk belirlemelere göre; Olay yerine ihbar üzerine geçen ekipte görevli (2) Polis Memuru ile aynı binada ikamet eden (3) vatandaşımız patlamadan dolayı yaralanmıştır.

Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır."