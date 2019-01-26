Erdoğan-Putin zirvesinden çıkan "Adana Mutabakatı" kararlılığı, Ankara-Şam hattında diyalog köprüsü oldu. Türkiye'nin "Mutabakatı daha güçlü masaya getirmeliyiz" çıkışının ardından Suriye'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. Suriye Dışişleri kaynakları Şam'ın "Adana Mutabakatına hâlâ tam olarak bağlı olduğuna" vurgu yaptı

Suriye'den "Adana Mutabakatına bağlıyız" açıklaması geldi.



ABD askerlerinin çekilmesinin ardından Erdoğan-Putin zirvesinden çıkan "Adana Mutabakatı" uzlaşısı, Türkiye'nin gündemine oturdu.



Ankara'nın "Adana Mutabakatını" masaya getireceğini açıklamasının ardından gözler Şam'ın vereceği tepkiye çevrilmişti. İlk mesaj Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi.



Lavrov, "Bu mutabakatın özü, Türkiye'nin güvenlik konusundaki endişelerini ortadan kaldırmaktı. Suriye yönetimi belirli yükümlülükleri üstlenerek, bu mutabakatı imzalamayı kabul etti. Bu mutabakatın yürürlükte kaldığını varsayıyoruz. Anladığım kadarıyla mutabakatın katılımcı ülkeleri de bunu böyle kabul ediyor." dedi.



Lavrov'un açıklamasının ardından Şam'dan da benzer bir açıklama basına yansıdı. Suriye devlet ajansı SANA, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığından bir yetkili kaynağa dayanarak bir haber geçti. O haberde "Suriye'nin de Adana Mutabakatı ve terörle mücadele konusunda iki devlet arasındaki tüm anlaşmalara hâla tam olarak bağlı olduğu" vurgulandı.



Habere göre Şam'ın itirazları da var. Ankara'nın 2011 yılından bu yana anlaşmayı ihlal ettiğini iddia eden kaynak, mutabakatın etkinleştirilmesi için iki devlet arasındaki sınırların eski haline dönmesi gerektiğini ifade etti.



ulusal.com.tr

