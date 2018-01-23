Amerika'nın terör koridorunu bölen Afrin operasyonu, Ankara Şam arasında dostluk koridorunu açıyor. Suriye dosyasına bakan İran kaynakları, Türkiye ile Suriye arasında bu yıl içinde temas kurulacağını açıkladı

Türkiye terör koridorunu dağıtmak için düğmeye bastı, yedi yıl sonra Başbakan Binali Yıldırım, Şam yönetimiyle alt düzeyde de olsa görüşüldüğünü açıkladı. Ulusal Kanal, Afrin operasyonu sonrasında ortaya çıkan siyasi iklimi Suriye dosyasına bakan İran kaynakları ile konuştu. Ulusal Kanal'a konuşan kaynaklar, 2018 yılında Ankara ile Şam arasında doğrudan diyalog kapısının açılacağını bilgisini verdi.



İran tarafı, "Suriye’de Kürt devleti kurma hedefi Ankara ile Şam’ın işbirliği ile engellenir" tespiti yapıyor. İran diplomasisi, Amerika'nın Fırat'ın doğusunda devlet kurmak istediğini dikkatle izliyor. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un İran’ın kuzey hattı hayalini boşa çıkartmak” hedefiyle Suriye'de kalacağız demesi de tabloyu netleştiriyor. Ortak tehdide karşı İran, Ankara'yı Şam'la işbirliği kurmaya teşvik ediyor.



İran'ın Suriye dosyasına bakan ekip doğrudan, ülkenin en etkin ismi dini lider Ali Hamaney'e bağlı. Bu krizde yedi yıllık deneyim ve birikie sahip İranlılar dikkat çeken tespitler yapıyor. Buna göre, "Amerika, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık girişiminde başarısız oldu. İran’daki provakasyon girişimlerinden hezimete uğradı. Amerika ve İsrail, İran’daki olaylardan da istediği sonucu alamadı. Suriye'de devlet kurma girişimi Ankara - Şam işbirliği ile engellenir."



HABER: ERAY ÇELEBİ

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