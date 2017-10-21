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Ankara-Tahran hattında bahar havası! İranlı gazeteciler Ulusal Kanal'a konuştu

Türkiye-İran ilişkileri bahar havasını yaşıyor. Amerika’nın Irak ve Suriye’deki 2. İsrail planı Türkiye ve İran’ı bir birine bugüne kadar olmadığı kadar yakınlaştırdı. İranlı Gazeteciler Batı Asya’daki bu yakınlaşmayı Ulusal Kanal’a değerlendirdi

Barzani referandumu Batı Asya’da Türkiye, İran, Irak ve Suriye’yi birbirlerine yakınlaştırdı. Özellikle İran ile ilişkilerde bahar havası esiyor.

Türkiye’ye gelen İranlı gazeteciler iki ülke arasında yaşanan sıcak ilişkileri Ulusal Kanal’a değerlendirdi.  

İranlı Serbest Gazeteci Emin Yegâne  Amerika’nın Batı Asya ülkelerine müdahalesiyle Türkiye, İran, Irak ve Suriye’de halkları birbirine kenetlediğini söyledi.

Mesud Sadr Muhammedi… O da İran’ın resmi yayın organı Tasnim Haber Ajansı’nın Türkçe masası editörü.

Muhammedi; Ankara, Tahran, Bağdat ve Şam’a Moskova’yı da ekledi.

Ulusal Kanal İran temsilcisi Yakup Arslan da Ankara-Tahran yakınlaşmasında Vatan Partisi’nin katkısına dikkat çekti.

Erdoğan-Hamaney görüşmesinde Hamaney 2.İsrail vurgusu yapmıştı. Arslan, Hamaney’in “yeni İsrail” tanımında Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek’in İran ziyaretinin etkisi olduğunu belirtti.

HABER: UFUK AKKAYA - KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara #tahran #iran #türkiye #doğu perinçek #vatan partisi #ulusal kanal
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