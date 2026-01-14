Ankara-Tahran hattında kritik temas! Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, iki bakan arasındaki görüşme bugün yapıldı.

Görüşmenin ana gündemini bölgede son dönemde artan tansiyon oluşturdu. Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile yaptığı görüşmede, mevcut bölgesel gerilimlerin giderilmesi amacıyla müzakerelere duyulan ihtiyacı vurguladı. Fidan, sorunların çözümü noktasında diyalog kanallarının önemine dikkati çekti.