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Ankara Valiliği bu kez önceden uyardı: Patlama sesi gelecek

Ankara Valiliği az önce vatandaşı bilgilendirme amacıyla duyuru yaptı. Ankara'da birazdan patlama sesi duyulacağını açıkladı.

Ankara Valiliği bu kez önceden uyardı: Patlama sesi gelecek

Valilikten basın mensupları aracılığıyla kamuoyuna yapılan bilgilendirmede, "Dodurga tarafında yol yapım çalışmaları nedeniyle kontrollü patlatma yapılacaktır. Bilgilerinize.." denildi.

PANİĞE NEDEN OLMUŞTU
​Geçen hafta da bölgedeki yol yapım çalışması sırasında kontrollü patlatma yapılmış ve patlama sesi paniğe neden olmuştu.

Ankara'daki patlatma sesi çeşitli semtlerden de duyulmuştu.


ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara valiliği #ankara
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