Ankara Valiliği az önce vatandaşı bilgilendirme amacıyla duyuru yaptı. Ankara'da birazdan patlama sesi duyulacağını açıkladı.

Valilikten basın mensupları aracılığıyla kamuoyuna yapılan bilgilendirmede, "Dodurga tarafında yol yapım çalışmaları nedeniyle kontrollü patlatma yapılacaktır. Bilgilerinize.." denildi.



PANİĞE NEDEN OLMUŞTU

​Geçen hafta da bölgedeki yol yapım çalışması sırasında kontrollü patlatma yapılmış ve patlama sesi paniğe neden olmuştu.



Ankara'daki patlatma sesi çeşitli semtlerden de duyulmuştu.





ulusal.com.tr