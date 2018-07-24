Valilikten yapılan açıklamada:
"Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı karşısında bulunan Kayaş Kapsül Fabrikasında, bozuk mühimmatların saat 9.00-11.00 arasında patlatılarak imhasının yapılacağı bildirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Dün de öğle saatlerinde Ankara'nın birçok ilçesinden duyulan bir patlama sesi gelmiş ve bu ses vatandaşlarda kısa süreli bir paniğe neden olmuştu.
Patlama sesinin F-16'ların modernizasyon testleri sırasında uçağın ses hızını aşması nedeniyle sonic patlama olduğu Ankara Valisi tarafından bildirilmişti
ulusal.com.tr
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