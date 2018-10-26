Beşiktaş geride kaldı
Beşiktaş geride kaldı
HAVELSAN siber güvenlik alanında hızla ilerliyor
HAVELSAN siber güvenlik alanında hızla ilerliyor
Eskişehir ve Manisa Şehir Hastaneleri ne zaman açılıyor?
Eskişehir ve Manisa Şehir Hastaneleri ne zaman açılıyor?
Trafik cezaları ağırlaştırıldı
Trafik cezaları ağırlaştırıldı

Ankara Valiliğinden açıklama

Ankara Valiliği, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar'da yapılan asayiş uygulamalarına ilişkin valiliğin internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı. 10.10.2018 ile 25.10.2018 tarihleri arasında yapılan uygulamalarla ilgili açıklamada çeşitli suçlardan aranan zanlıların yakalandığı ve çok sayıda tabanca, tüfek, kaçak sigara ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiği duyuruldu.

Ankara Valiliğinden açıklama

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünce 10.10.2018 günü saat 08.00’den 25.10.2018 günü saat 08.00’e kadar ilimiz Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçe sorumluluk bölgesinde bulunan cadde ve sokaklar ile  umuma açık yerlerde ve bu yerlerde bulunan kişilerin üstlerinde, araçlarında ve eşyalarında yapılan uygulama sonucunda GBT sorgusu yapılan 346.795 şahıstan, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 2.164’ü yakalanmıştır.

250 şahıs, çeşitli suçlardan (hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık vb.) tutuklanmış; 64.232 otomobil kontrol edilmiş, 32’sinin çalıntı olduğu tespit edilmiştir.

45 motosiklete ve 439 modifiyeli araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılıktan işlem yapılmıştır. 1.703 şahsa ise idari işlem yapılmıştır.
Ayrıca uygulamalarda;
•8 adet ruhsatlı tabanca,
•115 adet ruhsatsız tabanca,
•2 belgeli tüfek, 
•43 belgesiz tüfek,
•69 adet kurusıkı silah,
•18 adet kesici ve delici alet,
•1.292 adet değişik çapta fişek,
•3.713 gram uyuşturucu madde,
•851 adet uyuşturucu hap,
•2.848 adet kaçak bandrolsüz sigara ele geçirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Etiketler; #ankara valiliği #açıklama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.