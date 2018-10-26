Ankara Valiliği, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar'da yapılan asayiş uygulamalarına ilişkin valiliğin internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı. 10.10.2018 ile 25.10.2018 tarihleri arasında yapılan uygulamalarla ilgili açıklamada çeşitli suçlardan aranan zanlıların yakalandığı ve çok sayıda tabanca, tüfek, kaçak sigara ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:



Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünce 10.10.2018 günü saat 08.00’den 25.10.2018 günü saat 08.00’e kadar ilimiz Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçe sorumluluk bölgesinde bulunan cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde ve bu yerlerde bulunan kişilerin üstlerinde, araçlarında ve eşyalarında yapılan uygulama sonucunda GBT sorgusu yapılan 346.795 şahıstan, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 2.164’ü yakalanmıştır.



250 şahıs, çeşitli suçlardan (hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık vb.) tutuklanmış; 64.232 otomobil kontrol edilmiş, 32’sinin çalıntı olduğu tespit edilmiştir.



45 motosiklete ve 439 modifiyeli araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılıktan işlem yapılmıştır. 1.703 şahsa ise idari işlem yapılmıştır.

Ayrıca uygulamalarda;

•8 adet ruhsatlı tabanca,

•115 adet ruhsatsız tabanca,

•2 belgeli tüfek,

•43 belgesiz tüfek,

•69 adet kurusıkı silah,

•18 adet kesici ve delici alet,

•1.292 adet değişik çapta fişek,

•3.713 gram uyuşturucu madde,

•851 adet uyuşturucu hap,

•2.848 adet kaçak bandrolsüz sigara ele geçirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.