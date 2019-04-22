Ankara Valiliği'nden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Bizim geldiğimizden de haberleri vardı. Olay sırasında hazırlanmış sopalar bile dağıtılıyordu” açıklamasıyla ilgili açıklama geldi

Ankara Valiliğinden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Çubuk ilçesinde katıldığı cenaze töreni sırasında saldıran gruba sopa dağıtıldığı iddiasıyla ilgili inceleme yapıldığı, söz konusu iddiayı doğrulayacak herhangi bir bilgi ya da görüntüye ulaşılamadığı bildirildi.



Valiliğin, Twitter hesabından yapılan açıklamasında, Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı için düzenlenen cenaze namazı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı hatırlatıldı.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çubuk ilçemizde şehit cenaze töreni sırasında birtakım kişilerce sopalar dağıtıldığına dair iddialar üzerine eldeki tüm görüntüler ayrıntılı bir şekilde incelenmiş. Ayrıca olay anında görev yapan güvenlik görevlileriyle görüşmeler yapılmış olup, söz konusu iddiayı doğrulayacak herhangi bir bilgi ya da görüntüye ulaşılamamıştır."



Kılıçdaroğlu ne demişti?

Ben iki kez güvenlik güçlerinin akrep aracına bindim. Bir PKK saldırısı bir de bu saldırı. İkisi arasında bir fark yok. Onlar da terörist bunlar da terörist. Korumalar olmasa açıkça linç olacak. Bununla ilgili olarak da özel bir araştırma ekibi kurduk. Şu anda bizim arkadaşlarımız görüntüleri izliyorlar. Tespitler yapıyorlar. Köyde vatandaşlarla temasa geçtik. İşi sadece savcıya bırakmadık. Kim nedir, ne değildir… Provokatör var, önde olanlar var, arkada olanlar var. Bizim geldiğimizden de haberleri vardı. Olay sırasında hazırlanmış sopalar bile dağıtılıyordu.

Kılıçdaroğlu, şehit cenazesine katılacaklarına dair bilginin ise “Cumartesi günü emniyet koruma şubesi nöbetçe amirliğine bildirildiğini” söyledi.