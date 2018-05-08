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Ankara Valiliğinden 'sahte vali' açıklaması

Ankara Valisi Ercan Topaca, telefonda kendilerini “Ankara Valisi” olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyararak, bu tür aramalara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Ankara Valiliğinden 'sahte vali' açıklaması

Ankara Valisi Ercan Topaca, telefonda kendilerini “Ankara Valisi” olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyararak, bu tür aramalara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Vali Topaca, dolandırıcıların aradıkları numarayı da paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
“Dolandırıcı olduğunu düşündüğüm bazı kişilerin, 0(553) 178 32 13 numaralı telefondan iş adamlarını, müteahhitleri ve vatandaşlarımızı arayarak, kendilerini Ankara Valisi gibi tanıttıktan sonra hayır kuruluşlarına yardım istiyormuş gibi dolandırıcılık yaptıkları anlaşılmıştır. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması açısından bu kişilere itibar etmemelerini, böyle bir durumla karşılaştıkları takdirde, Ankara Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nün 0(312) 306 66 06 numaralı telefonuna veya polise haber vermelerini istirham ederim.”



Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara valisi #ercan topaca
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