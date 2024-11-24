Ankara Valiliğinden vatandaşlara kritik uyarı

Ankara Valiliği, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve hava sıcaklarının hızla düşmesi ile ilgili vatandaşları yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Don ve buzlanma olaylarına dikkati çeken Valilik, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları gerektiğini bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ankara Valiliğinden vatandaşlara kritik uyarı
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Ankara Valiliği, kentte etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Ankara Valiliğinin vatandaşları yakından ilgilendiren açıklamasında, kentte dün akşam saat 21.00 itibarıyla il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu ve hava sıcaklıklarının hızla düşmesi sonucu birçok yerde karla kaplı yollarla birlikte don ve buzlanma olayları meydana geldiği belirtildi.

Valiliğin açıklamasında, kapanan yollar ve donan yüzeyler nedeniyle oluşan riskleri ortadan kaldırmak ve ulaşımda aksamalar yaşanmaması için ilgili kurumların teyakkuza geçirildiği belirtilerek, gerek yardım faaliyetleri gerekse de güvenli ulaşım için il genelinde çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.

Kar temizleme çalışmaları ve buzlanma öncesi tuzlama işlemlerinin hızla devam ettiği bildirilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın acil durumlar dışında ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, trafik işaretlerine ve uyarılara göre hareket etmeleri önem arz etmektedir. Ayrıca 'kış lastiği uygulamasına' riayet edilerek araçlarda kış lastiği ve zincir gibi ekipmanların bulundurulması konusunda dikkatli ve tedbirli olunması vatandaşlarımızın güvenli seyahatleri açısından kritik önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için kar yağışı ve olumsuz hava şartları ile mücadele çalışmaları ilgili kurumlarımızın işbirliği içerisinde her alanda aralıksız devam edecektir." denildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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