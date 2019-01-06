Meteoroloji ve AKOM'dan art arda gelen uyarıların ardından İstanbul ve Ankara'da 7 Ocak 2019 Pazartesi günü okullar tatil mi en çok arananlar arasında yerini aldı. İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kar tatili açıklaması geldi mi? Ankara Valisi Vasip Şahin'den kar tatili açıklaması geldi mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son açıklamasında İstanbul'a kar yağışının Pazartesi günü geleceğini açıkladı. Kar yağışından dolayı meydana gelecebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Ankara Valiliği yetkilileri, Ankara'daki kar yağışı nedeniyle "eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" bildirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı geldi.



AKOM'dan yapılan açıklamada, akşam saatlerinde İstanbul'un yoğun kar yağışının etkisinde kalacağı belirtildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bölümü Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına giriyor.



Gün boyu yağmur şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerimizde kuvvetlenerek yer yer tipi şeklinde yoğun kar yağışı, gece saatlerinden itibaren ise il genelinde fırtına (50-95 km/s) ile birlikte kuvvetli kar şeklinde etkili olması bekleniyor.





İstanbul'da okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son açıklamasında İstanbul'a kar yağışının Pazartesi günü geleceğini açıkladı. Kar yağışından dolayı meydana gelecebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Çok sayıda öğrenci Twitter üzerinden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın @yerlikayaali34 hesabına yarın okulların tatil olması için yazıyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "kar tatili" haberi geldiğinde bu sayfadan okuyabileceksiniz.





Ankara'da okullar tatil mi?

Ankara'da kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceği belirtilerek, "eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" ifade edildi.



AA'nın Ankara Valiliği yetkililerinden edindiği bilgiye göre, meteorolojik tespitlerin kentte gün boyu devam eden kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceğini gösterdiğine dikkat çekildi.



"Ankara'da eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" kaydedildi.