Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü

Olayın adresi Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Salur Mahallesi oldu. Bölgedeki tarım arazilerinde çalışma yürüten çiftçiler, boş bir arazi üzerinde parçalanmış halde duran bir cisim fark etti.

Yakından yapılan kontrolde, söz konusu cismin düşmüş bir İnsansız Hava Aracı (İHA) olduğu anlaşıldı.

JANDARMA EKİPLERİNDEN OLAY YERİNDE İNCELEME

Karşılaştıkları durumu hemen yetkililere bildiren vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan güvenlik güçleri, İHA'nın bulunduğu alanda emniyet şeridi çekerek çevre güvenliğini sağladı. Çiftçiler tarafından bulunan hava aracı, muhafaza altına alınarak jandarma ekiplerine teslim edildi.

Rus menşeli olup olmadığı henüz netleşmeyen insansız hava aracı, detaylı teknik inceleme yapılmak üzere Ankara’ya gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü kaydedildi.