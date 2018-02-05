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Ankara Vergi Dairesi Başkanlığındaki patlamada yeni gelişme

Patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığındaki patlamada yeni gelişme

Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığında meydana gelen patlamayla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısının 19'a yükseldiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünde işlemleri süren ve terör örgütü PKK mensubu oldukları bildirilen şüphelilerinden 7'sinin Türk, 12'sinin ise Suriye uyruklu olduğu kaydedildi.

Olayda kullanılan patlayıcıya ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Çukurambardaki Vergi Dairesi Başkanlığında meydana gelen patlama #Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi #Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
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