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Ankara'ya ABD'ye dava aç çağrısı

Ankara'nın Washington'un terör örgütü PYD'ye verdiği desteği uluslararası mahkemeye taşıması gündemde. Avukat Ceyhan Mumcu, elinde yeterli delil bulunan Türkiye'nin konuyu Lahey ve Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyabileceğini söyledi. ABD'nin evrensel hukuka aykırı hareket ettiğini belirten Mumcu'ya göre "Türkiye davadan iyi bir sonuç alabilir."

Ankara'dan Washington'un terör örgütü PKK-PYD'ye verdiği desteğin uluslararası mahkemeye taşınacağına ilişkin önemli bir mesaj geldi. Hukukçulara göre, elinde zaten yeterli delil bulunan Türkiye derhal harekete geçmeli. 

Terörü desteklemenin evrensel hukuka ve insan haklarına aykırı olduğunu belirten Avukat Ceyhan Mumcu, olası bir davanın Türkiye lehine sonuçlanacağını savundu.

Türkiye'nin haklılığının uluslararası arenada bir kez daha ispatlanacağını ifade eden Mumcu, Amerika'nın bölgedeki faaliyetlerinin de sınırlandırılacağını söyledi.

Mumcu, dikkat çeken bir öneri de gündeme getirdi. Buna göre, Türk büyükelçiler bulundukları ülkelerin halkına Amerika'nın terör faaliyetlerini anlatmalı.

HABER: GÜRKAN DEMİR
KAMERA: UĞUR MARANGOZ
ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara #abd
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