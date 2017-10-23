Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Cumartesi günü istifa edeceğini duyurdu. Gökçek 23 yıldır Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde aralıksız başkanlık yapıyordu.

Melih Gökçek'in istifa kararının ardından "yerine kim gelecek" sorusu tartışılmaya başlandı.



Peki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı kim olacak?



Melih Gökçek’in istifa açıklamasının ardından boşalan koltuk için sürecin nasıl işleyeceği de belli oldu.



Abdülkadir Selvi Ankara Büyükşekir Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten boşalacak koltuk için adı geçen ismi açıkladı. Geçtiğimiz günlerde CNN Türk canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunan Abdulkadir Selvi, Melih Gökçek'in yerine Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin gelebileceğini açıkladı.



Hürriyet Gazetesi Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel'in kulislerden aktardığına göre ise CHP aday çıkarmayı düşünmezken, MHP'nin AKP'yi destekleyeceğini iddia etti.



Kulislerde adı sıkça geçen isimlerden biri de Mustafa Ak.



MUSTAFA AK KİMDİR?

9 Mart Yerel Seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı için partideki görevlerinden istifa etti. Seçimlerde en yüksek oyu alarak, Keçiören Belediye Başkanlığına seçildi.



30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimde AKP’den tekrar Ankara, Keçiören Belediye Başkanı seçildi.



Mustafa Ak sosyal medyayı aktif kullanan siyasi isimlerden.



Çocukları ve eşiye sık sık fotoğraf paylaşan Mustafa Ak; Ali, Halit, Yusuf adında üç çocuk babasıdır.



