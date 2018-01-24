Ankara, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili diplomasi trafiği yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sık sık mevkidaşlarına harekat ile ilgili bilgi veriyor. Erdoğan son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

Önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile sonra da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye, askeri harekatın yanı sıra diplomatik ataklara da hız verdi.



Erdoğan mevkidaşı Macron'a Fransa'dan gelen son açıklamalar üzerinden Afrin harekatı ile ilgili bilgi aktardı. Operasyonun, uluslararası hukuk temelinde, BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurguladı.



Cumhurbaşkanı, Fransa'nın endişelerine karşı TSK'nın operasyonda sivil halkın zarar görmemesi için tüm tedbirleri aldığına dikkat çekti.



Macron'un ardından ikinci görüşme Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile oldu.



Erdoğan ve Putin görüşmesinde de ana günden Afrin harekatı ve 29-30 Ocak'ta yapılacak Soçi zirvesiydi.



Erdoğan, Afrin bölgesini PYD/YPG ve IŞİD gibi terör örgütü unsurlarından arındırma kararlığını iletti Putin'e. Harekatın Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü açısından da önemli bir katkı niteliği taşıdığına işaret eden Erdoğan, Rusya ile eş güdümlü çalışmaya önem verildiğini belirtti.



İki lider, Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin başarısı ve siyasi çözümün önünün açılması için ortak gayretleri sürdürme konusundaki kararlılıklarını da teyit etti.





ulusal.com.tr