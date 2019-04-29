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Ankara'da 1 Mayıs öncesi IŞİD operasyonu: 22 gözaltı

Suriye ve Irak'ta terör örgütü IŞİD adına faaliyetlerde bulundukları ve yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 17'si Irak ve 5'i Suriye uyruklu 22 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da 1 Mayıs öncesi IŞİD operasyonu: 22 gözaltı

Ankara'da 1 Mayıs öncesi düzenlenen terör operasyonunda Suriye ve Irak'ta IŞİD adına faaliyetlerde bulundukları ve yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 17'si Irak ve 5'i Suriye uyruklu 22 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye ve Irak başta olmak üzere bu alanlarda faaliyet yürüten terör örgütleri ile bağlantılı yabancı terörist savaşçıların (YTS) Türkiye'ye girişleri ve ülkeden geçişlerine engel olunması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri bünyesinde 24 saat esasıyla görev yapan risk analiz gruplarının çalışmaları sürüyor.

Örgütsel faaliyetler kapsamında suç unsurlarının tespiti halinde adli işlem yapılarak kamu güvenliği açısından şüpheliler hakkında geri gönderme ve sınır dışı işlemleri uygulanıyor.

Türkiye'de 2017'den beri yabancı terörist savaşçı kaynaklı terör saldırısının meydana gelmemesinde güvenlik güçlerince alınan önlemlerin yanı sıra risk analiz birimlerinin etkin çalışmaları da büyük rol oynuyor.

Bu kapsamda terör örgütü IŞİD adına Suriye ve Irak'ta faaliyetlerde bulundukları, illegal yollardan Türkiye'ye girdikleri, 1 Mayıs öncesinde Ankara'da örgütsel irtibat kurabilecekleri ve eleman temini alanında faaliyet yürütebilecekleri değerlendirilen kişiler üzerinde yapılan çalışmalar sonucu 17'si Irak ve 5'i Suriye uyruklu 22 şüpheli, sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

IŞİD mensubu zanlıların, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #1 mayıs #ışid
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