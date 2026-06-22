Ankara'da 36. NATO Zirvesi için güvenlik önlemleri ve yasaklar belli oldu

Başkent Ankara, önümüzdeki ay gerçekleştirilecek dev zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirvenin güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzurunun sürdürülebilmesi amacıyla bir dizi önlem hayata geçirildi.

ZİRVE GÜZERGAHINA İZİNSİZ GİRİŞLERE GEÇİT YOK

Alınan kararlar doğrultusunda, zirvenin yapılacağı alanlar, delegasyonların konaklayacağı tesisler ve geçiş yapacakları güzergahlar başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelerde güvenlik seviyesi artırıldı. Bu kapsamda, yetkisi bulunmayan araç ve şahısların söz konusu bölgelere girişi engellenecek.

Karada alınan fiziki tedbirlerin yanı sıra hava sahasında da kısıtlamalara gidildi. Tedbirler kapsamında Ankara semalarında Valilikten özel izin alınmadığı müddetçe her türlü insansız hava aracının uçurulmasına müsaade edilmeyecek.

13 GÜN BOYUNCA TÜM EYLEM VE ETKİNLİKLER İPTAL

Güvenlik çerçevesinde kent genelindeki toplanma haklarına ve açık hava etkinliklerine geçici sınırlamalar getirildi. Belirlenen tarihler arasında açık ve kapalı alanda yapılacak toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, protesto eylemi ve mitingler durduruldu.

Bununla birlikte stant açma, çadır kurma, el ilanı, bildiri ve broşür dağıtma ile afiş ve pankart asma gibi eylem ve etkinliklere de izin verilmeyecek.

Valiliğin uygulamaya koyduğu bu geniş çaplı yasaklama kararı, 5442 Sayılı Kanun'un 11/C maddesi ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesine dayandırıldı. İlgili kısıtlamalar, 28 Haziran günü saat 00.00 itibarıyla başlayıp 10 Temmuz günü saat 23.59'a kadar kesintisiz 13 gün süreyle yürürlükte kalacak.