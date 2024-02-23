Ankara'da 869 kişi yakalandı! Ankara Valiliği operasyonu açıkladı

Yurt genelinde çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Son olarak başkent Ankara'da, polis ve jandarma ekipleri önemli bir operasyona imza attı. Operasyonun ayrıntılarını Ankara Valiliği duyurdu.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 16-22 Şubat tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 31, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 31, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 296 ve ifadeye yönelik aranan 506 kişi yakalandı.