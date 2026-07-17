Ankara'da "Ağa" lakaplı suç örgütüne operasyon! Çok sayıda tutuklama var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, "Ağa" lakaplı suç örgütü lideri ve üyelerinin gerçekleştirdiği yasa dışı faaliyetler deşifre edildi.

SİLAHLA TEHDİT EDİP GAYRİMENKULLERİNE EL KOYDULAR

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında, şüphelilerin hedef aldıkları kişileri silahla tehdit ettikleri belirlendi. Örgüt üyelerinin, tehdit ettikleri bu mağdurların para ve gayrimenkullerini zorla ellerinden aldıkları tespit edildi. Polisin gerçekleştirdiği fiziki ve teknik takibin ardından düğmeye basılarak düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SİLAHLARI SAKLADIKLARI BULUŞMA NOKTASI DEŞİFRE EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, örgüt liderinin Ankara'da bir evi örgütün ana buluşma noktası olarak kullandığı belirlendi. Suç faaliyetlerinde kullanılan silahların da bu adreste saklandığı tespit edildi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda;

Mağdurlar adına zorla düzenlenmiş 7 adet senet,

2 adet uzun namlulu tüfek,

Çok sayıda fişek ele geçirildi.

TEHDİT MESAJLARI VE SİLAHLI VİDEOLAR TELEFONLARDAN ÇIKTI

Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından incelemeye alınan cep telefonlarında suç delillerine ulaşıldı. Zanlıların telefonlarında yapılan incelemelerde; çok sayıda silahlı fotoğraf, ateş ettikleri anları kaydeden videolar ve mağdurlara yönelik gönderilen tehdit mesajları gün yüzüne çıkarıldı.

12 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkarıldı. Hakimlik karşısına çıkan şüphelilerden 12’sinin tutuklanmasına karar verilirken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.