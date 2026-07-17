Ankara'da "Ağa" lakaplı suç örgütüne operasyon! Çok sayıda tutuklama var

Ankara'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ankara'da "Ağa" lakaplı suç örgütüne operasyon! Çok sayıda tutuklama var
Yayınlanma:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, "Ağa" lakaplı suç örgütü lideri ve üyelerinin gerçekleştirdiği yasa dışı faaliyetler deşifre edildi.

SİLAHLA TEHDİT EDİP GAYRİMENKULLERİNE EL KOYDULAR

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında, şüphelilerin hedef aldıkları kişileri silahla tehdit ettikleri belirlendi. Örgüt üyelerinin, tehdit ettikleri bu mağdurların para ve gayrimenkullerini zorla ellerinden aldıkları tespit edildi. Polisin gerçekleştirdiği fiziki ve teknik takibin ardından düğmeye basılarak düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SİLAHLARI SAKLADIKLARI BULUŞMA NOKTASI DEŞİFRE EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, örgüt liderinin Ankara'da bir evi örgütün ana buluşma noktası olarak kullandığı belirlendi. Suç faaliyetlerinde kullanılan silahların da bu adreste saklandığı tespit edildi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda;

Mağdurlar adına zorla düzenlenmiş 7 adet senet,
2 adet uzun namlulu tüfek,
Çok sayıda fişek ele geçirildi.

TEHDİT MESAJLARI VE SİLAHLI VİDEOLAR TELEFONLARDAN ÇIKTI

Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından incelemeye alınan cep telefonlarında suç delillerine ulaşıldı. Zanlıların telefonlarında yapılan incelemelerde; çok sayıda silahlı fotoğraf, ateş ettikleri anları kaydeden videolar ve mağdurlara yönelik gönderilen tehdit mesajları gün yüzüne çıkarıldı.

12 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkarıldı. Hakimlik karşısına çıkan şüphelilerden 12’sinin tutuklanmasına karar verilirken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika: Babala TV Kurucusu Oğuzhan Uğur gözaltına alındı!Son dakika: Babala TV Kurucusu Oğuzhan Uğur gözaltına alındı!Gündem
operasyon tutuklama
Günün Manşetleri
Profesyonel liglerde görev yapan yöneticilere dev operasyon!
FETÖ'nün güncel MEB yapılanmasına darbe!
Ankara'da "Ağa" lakaplı suç örgütüne operasyon!
Babala TV Kurucusu Oğuzhan Uğur gözaltına alındı!
Bugün o illerde sağanak yağış var
Naci Görür'den Çanakkale depremi sonrası korkutan Marmara uyarısı!
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması
Haluk Levent dahil 14 kişi cezaevine gönderildi!
İsrail Ordu Radyosu’ndan Çarpıcı İddia
TÜRK ALTIN - 15 TEMMUZ
Çok Okunanlar
Bugün o illerde sağanak yağış var Bugün o illerde sağanak yağış var
Altında son 6 haftanın en sert düşüşü! Altında son 6 haftanın en sert düşüşü!
Babala TV Kurucusu Oğuzhan Uğur gözaltına alındı! Babala TV Kurucusu Oğuzhan Uğur gözaltına alındı!
Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu?
Ankara'da "Ağa" lakaplı suç örgütüne operasyon! Ankara'da "Ağa" lakaplı suç örgütüne operasyon!