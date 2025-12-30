Ankara’da DEAŞ operasyonu: 17 şüpheli gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, terör örgütü DEAŞ'ın çatışma bölgeleriyle irtibatlı isimlerine yönelik operasyon için düğmeye bastı.

Ankara’da DEAŞ operasyonu: 17 şüpheli gözaltında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında örgütle bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması hedeflendi.

DİJİTAL MATERYALLER ELE VERDİ

Soruşturma dosyası kapsamında daha önce ele geçirilen dijital materyallerin uzman ekiplerce incelenmesi sonucunda örgüt mensupları deşifre edildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına ve örgüt adına faaliyet yürüttüklerine dair somut delillere ulaşıldı. Elde edilen bulgular ışığında, 11’i yabancı uyruklu ve 6’sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin tamamının operasyon sonucunda yakalandığı bildirildi.

Gözaltına alınan 17 kişinin, savcılığa sevk edilmeden önceki ifade alma ve yasal işlemleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

