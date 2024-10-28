Ankara'da DEAŞ soruşturması! 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak başkent Ankara'da, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 17 şüphelinin, DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmalarına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.