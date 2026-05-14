Ankara’da “değnekçi” operasyonu! Sürücülerden böyle para toplamışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kent genelinde haksız kazanç sağlayan yasa dışı otoparkçılar hakkında kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma talimatının ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahaya inerek "korsan otoparkçı" ve "değnekçi" diye tabir edilen zanlıları yakalamak için "Güven Sokağı Operasyonu" düzenledi.

ADIM ADIM İZLENDİLER

Operasyon öncesinde asayiş ekipleri tarafından detaylı bir fiziki ve teknik takip süreci yürütüldü. Yapılan izlemeler sonucunda şüphelilerin, kentin yoğun cadde, sokak ve çeşitli işletmelerinin önünde park yeri arayan sürücüleri hedef aldığı saptandı. Zanlıların araçlarını park etmek isteyen vatandaşlardan para talep ederek haksız kazanç sağladığı emniyet birimlerince kayıt altına alındı.

Delillerin toplanmasının ardından gerçekleştirilen operasyonda belirlenen noktalara eş zamanlı baskınlar yapıldı. Tespit edilen 32 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

EMNİYETTEN YASAL HATIRLATMA

Gözaltı işlemlerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğünden kamuoyunu bilgilendiren resmi bir açıklama paylaşıldı. Açıklamada, yasal mevzuata dikkat çekilerek 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kamuya açık alanlarda "park ücreti" talep edilmesinin yasa dışı olduğu belirtildi.