Ankara'da dev fuhuş operasyonu! Masaj ve SPA adı altında şifreli fuhuş çetesi çökertildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu, kent genelinde fuhuş yapan ve aracılık eden kişilerin yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Soruşturma çerçevesinde çalışma yürüten Ankara Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, bazı işletmelerde "masaj", "özel terapi" ve "SPA" adı altında fuhuş yapıldığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin internet üzerinden reklam verdikleri ve telefonda "şifreli" konuşarak randevu ayarladıkları belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Elde edilen tespitlerin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Fuhuş yaptırıldığı belirlenen işletmelere idari para cezası uygulanırken, söz konusu iş yerleri ekiplerce mühürlendi.