Ankara'da dev kaçakçılık operasyonu: 9,5 milyon liralık malzeme ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Kanuna aykırı yollarla ülkeye sokulan ve piyasaya sürülmeye hazırlanan çok sayıda malzeme, jandarmanın radarına takıldı. Operasyonlar sonucunda yüklü miktarda kaçak ürün ele geçirilirken, sorumlular hakkında adli süreç başlatıldı.

BALA’DA DURDURULAN TIRDA KAÇAK SEVKİYAT

Jandarma ekiplerinin ilk hedefi Bala ilçesinde seyir halindeki şüpheli bir tır oldu. Yol kontrolü sırasında durdurulan araçta yapılan detaylı aramalarda; kaçak olduğu tespit edilen 200 kilogram tütün, 14 bin 560 paket sigara ve 4 bin 900 adet gıda malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasaya sürülmeden muhafaza altına alındığı bildirildi.

M.Y. isimli şahsın, yurt dışından kaçak yollarla temin ettiği kol saatlerini piyasaya süreceği bilgisini alan jandarma, şüphelinin iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda, yasadışı yollarla getirildiği belirlenen 602 adet kol saati ele geçirilerek el konuldu.

TOPLAM DEĞER 9,5 MİLYON LİRA

Her iki başarılı operasyonun ardından yapılan incelemelerde, ele geçirilen tütün, sigara, gıda ve saatlerin toplam piyasa değerinin 9,5 milyon lira olduğu açıklandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.