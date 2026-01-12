Ankara'da dev operasyon: Kara kuvvetleri'ndeki milyonluk vurguna 21 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki nakliye ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Kamuyu zarara uğrattıkları belirlenen 6'sı asker toplam 21 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, Askeri Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Yapılan incelemelerde, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığına bağlı Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğünde görevli bazı personelin, ihaleleri alan firma sahipleriyle menfaat karşılığı anlaştığı belirlendi. Şüphelilerin, 2019-2024 yılları arasında gerçekleşen 18 ihaleye konu hakediş belgelerinde sahtecilik yaptığı saptandı.

Araç sayıları ve kilometre miktarlarını kağıt üzerinde kasıtlı olarak fazla gösteren şüphelilerin, bu yöntemle firmalara yersiz ödeme yapılmasını sağladığı ortaya çıktı.

23 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri tarafından yapılan detaylı inceleme sonucunda, oluşan kamu zararının boyutu da netleşti. Raporda, devletin toplam 23 milyon 578 bin 505 lira zarara uğratıldığı kaydedildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen ekipler, kontrol teşkilatında görevli 6 askeri personel ile firma sahibi ve yetkilisi 15 kişiyi yakaladı. Şüpheliler hakkında "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlarından işlem başlatıldı.