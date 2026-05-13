Ankara’da diplomasi trafiği! Bakan Fidan, Belçikalı mevkidaşı Maxime Prevot ile görüştü

Başkent Ankara, Türkiye ve Belçika heyetlerinin diplomatik temaslarına ev sahipliği yaptı. İki ülke yetkilileri, planlanan resmi çalışma programı dahilinde bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

DİPLOMATİK KAYNAKLAR DETAYLARI PAYLAŞTI

Görüşmenin kapsamına ve taraflarına ilişkin bilgilendirme diplomatik kaynaklarca yapıldı. Edinilen bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile Ankara'da toplantı gerçekleştirdi.

Söz konusu resmi temasların Belçika Ekonomik Misyonu Ziyareti kapsamında organize edildiği ve icra edildiği kaydedildi.