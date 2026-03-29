Ankara'da feci kaza : 1 Can kaybı, 4 Yaralı

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında can kaybı yaşandı. D140 kara yolu üzerinde meydana gelen olayda, ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken, yaralanan dört kişi hastaneye sevk edildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, ulaşımın yoğun olduğu D140 kara yolunun Azmak mevkisinde iki araç çarpıştı. Yunus Kılıç (56) yönetimindeki 06 CEB 769 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 06 BF 0954 plakalı otomobilin karıştığı kaza, bölgede hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından kaza mahalline hızla intikal eden 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, araçlara müdahalede bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda, hafif ticari araç sürücüsü Yunus Kılıç'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği saptandı. Kazada yaralanan diğer 4 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Jandarma birimleri, kazanın meydana geliş nedenine dair sahada teknik inceleme başlattı. Bölgede trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

