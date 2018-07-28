Tıra çarpan otomobildeki 2 asker hayatını kaybetti

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki trafik kazasında 2 uzman onbaşı hayatını kaybetti.



Uzman Onbaşı Mustafa Toyran'ın kullandığı 06 AN 7591 plakalı otomobil, TEM otoyolunun 68. kilometresinde önünde seyreden Hakan Kolay yönetimindeki 41 R 3949 plakalı tıra çarptı.



Sürücü Toyran ile aynı araçtaki Tankçı Uzman Onbaşı Muhammed Salih Günal, kaza yerinde yaşamını yitirdi.



Toyran ve Günal'ın cenazeleri, Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Ölen askerler için ilçedeki Aşağı Merkez Camisi'nde, yakınlarının yanı sıra Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar ve vatandaşların katılımıyla tören düzenlendi.



Törenin ardından Toyran'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kırıkkale'ye, Günal'ın naaşı ise Kayseri'ye gönderildi.



Toyran ve Günal yarın memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanacak.

