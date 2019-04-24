banner1005
Meteorolojiden uyarı
Meteorolojiden uyarı
AA'nın ofisinin olduğu bina vuruldu! İşte o anlar
AA'nın ofisinin olduğu bina vuruldu! İşte o anlar
Gerginlik tırmanıyor: İsrail, Gazze'ye saldırdı
Gerginlik tırmanıyor: İsrail, Gazze'ye saldırdı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Ankara'da FETÖ-ByLock operasyonu: 25 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 16'sı yakalandı

Ankara'da FETÖ-ByLock operasyonu: 25 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 25 ByLock kullanıcısından 16'sı gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 25 kişiden 16'sı yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 25 şüpheli hakkında, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerden 16'sının Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonla gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #gözaltı #bylock #fetö
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.