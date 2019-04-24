Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 25 ByLock kullanıcısından 16'sı gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 25 kişiden 16'sı yakalandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 25 şüpheli hakkında, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Açıklamada, şüphelilerden 16'sının Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonla gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 16'sı yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 25 ByLock kullanıcısından 16'sı gözaltına alındı