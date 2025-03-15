Ankara’da FETÖ operasyonu: Eski emniyet müdürü yakalandı

İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, FETÖ üyeliğinden aranan eski Emniyet Müdürü A.Z.G.'yi yakaladı.

MİT TIR’larının 2014 yılında Adana’da durdurulduğu dönemde İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan A.Z.G., "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek", "istihbarat faaliyetlerine dair belgeleri elde etmek", "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde kaydetmek ve yaymak" suçlarından 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla, uzun süredir saklandığı belirlenen A.Z.G., Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde tespit edilen bir evde yakalandı.

Yapılan incelemelerde, firari eski emniyet müdürünün, FETÖ’nün gizli haberleşme sistemi olan ByLock kullanıcısı olduğu ve kamu görevinden ihraç edildiği belirlendi.

MİT TIRLARI OLAYINDA ADI GEÇİYORDU

A.Z.G., 2014 yılında Adana’da Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) ait TIR’ların durdurulması olayında aktif rol alan isimler arasında bulunuyordu. O dönem emniyet müdürü olarak görev yapan A.Z.G., devletin gizli bilgilerini açığa çıkarmak ve istihbarat faaliyetlerine dair bilgileri sızdırmak suçlamalarıyla yargılanmıştı.

FETÖ’nün, devletin gizli belgelerine ulaşarak uluslararası alanda Türkiye’yi zor duruma düşürmeye çalıştığı bu olay, büyük yankı uyandırmış ve birçok kişinin gözaltına alınmasına neden olmuştu.