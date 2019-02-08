FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 23 eski polisten 17'si gözaltına alındı

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 23 eski polisten 17'si gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ üyesi oldukları ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde bulundukları gerekçesiyle biri eski komiser, biri eski komiser yardımcısı ve 21'i eski polis memuru olan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Haklarında gözaltı kararı verilen 23 zanlıdan 2'sinin emekli olduğu, diğerlerinin ise daha önce kamudan ihraç edildiği belirlendi.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara, Denizli, Kırşehir, Adana, Sivas, Muğla ve Bolu'da sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 17'si gözaltına alındı.



Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.