Ankara'da FETÖ'nün sivil yapılanmasına operasyon: 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara'da FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yeni bir yasal işlem başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından örgütün sivil yapılanmasına karşı yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, kimlikleri belirlenen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçilen dosyada, şahısların çeşitli örgütsel faaliyetlerde bulundukları saptandı.

GİZLİ HABERLEŞME PROGRAMI BYLOCK TESPİT EDİLDİ

Yürütülen adli incelemelerde, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin örgütün gizli haberleşme aracı olan ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edildi. Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun verdiği talimatlara istinaden, belirlenen 6 şüphelinin yakalanması amacıyla Ankara'da eş zamanlı operasyon kararı alındı. Söz konusu gözaltı operasyonlarının 15 Nisan 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik saha çalışmaları sahada fiilen devam ediyor. Söz konusu şahısların yakalanarak gözaltına alınması ve sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine ilişkin adli işlemlerin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğü bildirildi.

