Ankara'da film gibi 'Balkız' operasyonu! 6 kişilik gasp çetesi çökertildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden tanıştıkları erkekleri ilişki vaadiyle kandırarak organize bir şekilde darbedip değerli eşyalarını gasbeden 6 kişilik suç şebekesini çökertti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ankara'da film gibi 'Balkız' operasyonu! 6 kişilik gasp çetesi çökertildi
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden tanıştıkları erkekleri ilişki vaadiyle kandırarak organize bir şekilde darbedip değerli eşyalarını gasbeden 6 kişilik suç şebekesini çökertti. Şüphelilerin mağdurları tuzağa çekmek ve olay yerinden kaçmak için kendi aralarında özel kod isimler ve görev dağılımları kullandığı deşifre edildi.

ROL DAĞILIMLI ORGANİZE TUZAK: HACKER, YAZICI, BALKIZ VE KOVAN

Gasp Büro ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu çetenin işleyiş şeması tüm detaylarıyla ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin kusursuz bir iş bölümüyle hareket ettiği saptandı:

Hacker: İnternet sitelerini ve platformları yöneterek kurban arayışını organize etti.
Yazıcı: Sahte profiller üzerinden hedefteki erkeklerle yazışmaları ve mesajlaşmaları yürüttü.
Balkız: Belirlenen buluşma noktalarına önden giderek mağdurları tuzağın kurulduğu alana çekti.
Kovan: Olay yerinde darp ve gasp eylemini tamamlayan şüphelileri araçla hızla kaçırmakla görevlendirildi.

DARP EDİP İLETİŞİMLERİNİ KESTİLER

Buluşma noktasına gelen mağdurların, "Balkız" kod adlı kadının ardından gelen çete üyesi erkekler tarafından darbedildiği, tehdit edilerek dış dünyayla irtibat kuramamaları için cep telefonlarına el konulduğu ve üzerlerindeki tüm nakit para ile değerli eşyaların zorla alındığı belirlendi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ: 6 GÖZALTI

Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntülerini saniye saniye inceleyerek çetenin karıştığı çok sayıda gasp eylemini delillendirdi. Kimlikleri ve adresleri belirlenen 6 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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