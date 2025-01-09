Ankara'da göçük meydana geldi! 2 işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Şentepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan bir apartmanın kanalizasyon bağlantısı için çalışma yapılırken göçük meydana geldi.

Yaşanan göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. Durumun yetkililere ihbar edilmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu önce bir işçinin, bir süre sonra da diğer işçinin cansız bedenine ulaştı.

Göçükte toprak altında kalarak hayatlarını kaybeden işçilerin 41 yaşındaki Sinan Yaman ve 26 yaşındaki İzzet Keskin oldukları öğrenildi.

ANKARA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Polatlı'da bir apartmanın inşaatında yaşanan göçükle ilgili Ankara Valiliğinden de açıklama geldi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Atasoy Caddesi'nde saat 11.20 sıralarında kazı çalışması esnasında göçük meydana geldiği belirtildi.

Ekiplerce yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu işçiler Sinan Yaman (41) ve İzzet Keskin'in (26) cansız bedenine ulaşıldığı belirtilen açıklamada, "İnşaat sorumlusu bir kişi gözaltına alınmış olup, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.