İbadi’den Kerkük açıklaması
İbadi’den Kerkük açıklaması
Tezkere kabul edildi
Tezkere kabul edildi
Lavrov'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
Lavrov'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
Ermenistan Başbakanı istifa etti
Ermenistan Başbakanı istifa etti

Ankara'da Halkevlerine operasyon

Ankara'da Halkevlerine yönelik operasyonda, 4 şube başkanı gözaltına alındı.

Ankara'da Halkevlerine operasyon

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Halkevlerinin Eryaman, Keçiören, Tuzluçayır, Mutlu ve İlker şubelerine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Söz konusu adreslerde arama yapan polis, 4 şube başkanını gözaltına aldı. İlker Mahallesi'nde bulunan Halkevleri şubesinin başkanının ise halen arandığı öğrenildi.

Polisin şubelerdeki aramaları sürüyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #halkevleri #gözaltı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.