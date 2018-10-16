Ankara'da Halkevlerine yönelik operasyonda, 4 şube başkanı gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Halkevlerinin Eryaman, Keçiören, Tuzluçayır, Mutlu ve İlker şubelerine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.



Söz konusu adreslerde arama yapan polis, 4 şube başkanını gözaltına aldı. İlker Mahallesi'nde bulunan Halkevleri şubesinin başkanının ise halen arandığı öğrenildi.



Polisin şubelerdeki aramaları sürüyor.

