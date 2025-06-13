Ankara’da kaçak tarih operasyonu: Binlerce sikke ve obje ele geçirildi!

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür varlıklarını korumaya yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Ülkenin çeşitli bölgelerindeki sit alanlarında yapılan kaçak kazı ve sondaj faaliyetleri sonucu elde edilen tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmak üzere piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçildi.

1624 SİKKE, 126 OBJE BULUNDU

Yaklaşık bir ay süren teknik ve saha çalışmaları sonucunda, Ankara ve çevresindeki ilçelerde düzenlenen operasyonlarda 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 1624 adet tarihi bronz ve gümüş sikke, 126 adet altın, gümüş ve bronz obje ele geçirildi.

Emniyet ekiplerinin tespit ettiği eserler arasında, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti ve Anadolu’da hüküm süren beyliklere ait bronz, bakır ve gümüş sikkelerin yanı sıra, Roma İmparatorluğu’na ait M.S. 3. ve 4. yüzyılda basılmış bronz sikkeler ve Bizans İmparatorluğu’nun M.S. 6-11. yüzyıllar arasında bastığı bronz ve gümüş paralar yer alıyor.

KEMER TOKALARI, YÜZÜKLER VE OK UÇLARI DA VAR

Sikkelerin dışında ele geçirilen 126 obje arasında, Geç Roma ve Bizans dönemlerine ait kemer tokaları, yüzükler, aplik parçalar, iğneler ve ok uçları da bulunuyor. Bu eserlerin her birinin, ait oldukları dönemin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısına ışık tutabilecek nitelikte olduğu değerlendiriliyor.

Ele geçirilen tarihi eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne teslim edilmek üzere koruma altına alındı.