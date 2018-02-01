Ankara'dan son dakika haberi geldi... Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde patlama meydana geldi. Patlama sonrası Ankara Valisi ve Emniyet müdürünün olay yerine gitti. Patlamada 3 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi. Ankara Valisi Ercan Topaca, "Bina boştu, polis bölgede inceleme yapıyor" dedi.

Ankara Valisi Ercan Topaca, başkentte Vergi Dairesi Başkanlığındaki patlamaya ilişkin, "Sebebi konusunda tabii henüz net bir tespitimiz yok ama doğalgazdan şüpheleniyoruz veya başka bir olay da olabilir." dedi.



Çukurambar semtindeki Ankara Vergi̇ Dai̇resi̇ Başkanlığında meydana gelen patlamanın ardından olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Topaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin müdahalesinin devam ettiğini söyledi.



Vali Topaca, şu bilgileri paylaştı:

"Sebebi konusunda tabii henüz net bir tespitimiz yok ama doğalgazdan şüpheleniyoruz veya başka bir olay da olabilir. Şu an itfaiye, ASKİ, doğalgaz ekipleri çalışıyor. Sevindirici olan, herhangi bir ölü veya ciddi yaralı yok. Patlama anında bu bölgede bulunan iki vatandaşımız hafif yaralanmış, kendi imkanlarıyla hastaneye başvurmuş. Bir kişi de patlamanın etkisiyle kulak zarında zannediyorum bir hasar olduğunu düşünüyoruz. Onun dışında başka bir husus yok."

Topaca, incelemelerin ardından patlamanın sebebinin kısa sürede netleştirileceğini vurguladı.



Öte yandan, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Abdullah Kaya ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu da olay yerinde incelemelerde bulundu.









