Ankara'da kamuya FETÖ operasyonu! Bakanlık ve BOTAŞ yapılanması deşifre oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında kritik bir operasyon için düğmeye bastı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ankara'da kamuya FETÖ operasyonu! Bakanlık ve BOTAŞ yapılanması deşifre oldu
Yayınlanma:

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BOTAŞ bünyesindeki sızmaları hedef alan operasyonda, aralarında aktif görevde bulunan kamu personelinin de olduğu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli yürütülen mahrem yapılanma operasyonunun tüm idari ve adli detayları:

KAMU EVLERİNDE YETİŞİP BYLOCK YAZIŞMALARINDAN YAKALANDILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çok boyutlu teknik ve fiziki takip neticesinde, örgütün kamu kurumlarına giriş sınavlarına kendi mensuplarını hazırlamak amacıyla oluşturduğu mahrem nitelikteki "çalışma evleri" deşifre edildi.

Bu evlerde kaldığı tespit edilen şahıslara yönelik geriye dönük dijital incelemelerde, şüphelilerin örgütün kripto haberleşme programı ByLock'u kullandıkları saptandı. Çözümlenen ByLock yazışma içeriklerinde doğrudan isimleri ve örgütsel faaliyetleri yer alan 4 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından doğrudan gözaltı kararı çıkarıldı. Hakkında işlem başlatılan şüphelilerden 3'ünün Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BOTAŞ bünyesinde halen aktif olarak devlet memurluğu görevini sürdürdüğü bildirildi.

MALİ ŞUBE EKİPLERİ ANKARA'DA OPERASYON GEREKÇESİYLE DEVREDE

Başsavcılığın talimatı üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon başlattı. Mali Şube ekiplerinin belirlenen adreslerde gerçekleştirdiği arama, el koyma ve yakalama işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü aktarıldı.

Gözaltına alınan ve yakalama işlemleri devam eden şüphelilerin, emniyetteki ilk sorgularının ve ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından yasal süreç doğrultusunda adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarılacağı öğrenildi. Soruşturma kapsamında dijital materyaller üzerindeki kriminal incelemeler devam ediyor.

Altın iki ayın en düşüğünde! İşte 20 Mayıs güncel altın fiyatlarıAltın iki ayın en düşüğünde! İşte 20 Mayıs güncel altın fiyatlarıEkonomi
Son dakika... Malatya'da deprem oldu!Son dakika... Malatya'da deprem oldu!Yurt
ankara fetö
Günün Manşetleri
Aile yılında Kocaeli’den Türkiye’ye örnek proje
Bakanlık ve BOTAŞ yapılanması deşifre oldu
Van merkezli dev narkotik operasyonu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Sumud Filosu'ndaki tüm tekneler alıkonuldu
Sahte kiralama ilanlarıyla milyonluk vurgun
İsrail askerleri yardım filosuna ateş açtı
Çin'den ABD'ye sert Küba muhtırası
Çok Okunanlar
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında dehşete düşüren 'Makam Gücü' skandal Kahramanmaraş'taki okul saldırısında dehşete düşüren 'Makam Gücü' skandal
Altın iki ayın en düşüğünde! İşte 20 Mayıs güncel altın fiyatları Altın iki ayın en düşüğünde! İşte 20 Mayıs güncel altın fiyatları
Gazete manşetleri 20 Mayıs Çarşamba Gazete manşetleri 20 Mayıs Çarşamba
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Hull City'nin finaldeki rakibi değişti! İngiliz futbolunda 'casusluk' depremi Hull City'nin finaldeki rakibi değişti! İngiliz futbolunda 'casusluk' depremi