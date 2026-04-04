Ankara'da katliam gibi kaza! Özel Halk Otobüsü üst geçide çarptı: Ölü ve yaralılar var

Ankara-İstanbul kara yolu Kahramankazan ilçesi Saray mevkiinde seyir halindeki bir özel halk otobüsü üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük hasar oluşurken, feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Simge Sarıyar
Ankara-İstanbul kara yolu Kahramankazan ilçesi Saray mevkiinde seyir halinde olan bir özel halk otobüsü üst geçide çarptı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi ise yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ VE YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Otobüsün üst geçide çarpması sonucu araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazanın yetkililere bildirilmesinin ardından bölgeye hızla çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı durumdaki 14 kişi çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 5 kişinin işlemleri ve olay yerindeki incelemeler sürüyor.

MANSUR YAVAŞ'TAN KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kaza haberinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kamuoyuna yönelik bir mesaj paylaştı. Yavaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kahramankazan’da özel halk otobüsünün üst geçide çarpması sonucu 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum"

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan olaya ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada yer alan bilgilere göre kaza, bugün saat 07.55 sıralarında Saray Mahallesi FSM Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Ankara istikametine seyir halinde bulunan otobüs, Şehit Mehmet Özden Üst Geçidi'nin ayağına çarparak durabildi.

3 SAVCI VE 2 BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Meydana gelen can kayıpları ve yaralanmaların ardından adli makamlar hızla harekete geçti. Kazaya ilişkin derhal adli soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, süreci yürütmek üzere Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 cumhuriyet savcısı ile 2 bilirkişinin görevlendirildiği bildirildi. Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Kazanın ardından başlatılan adli ve idari süreçler devam ediyor. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamanın sonunda, hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara da acil şifalar dilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

