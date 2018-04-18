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Ankara'da kritik operasyon... Deşifre oldular

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki askerlerden sorumlu 10 kişi için gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara'da kritik operasyon... Deşifre oldular

Açıklamada şöyle denildi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ terör örgütüne mensup askerlerden sorumlu mahrem imam oldukları tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerin işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

 

Etiketler; #ankara #Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı #Deniz Kuvvetleri Komutanlığı #fetö
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