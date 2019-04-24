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Ankara'da kritik S-400 ve F-35 toplantısı! Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar görüştü! İşte kritik toplantının ayrıntıları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'da toplantı yaptığı belirtildi. Toplantının konusunun F-35 ve S-400 olduğu aktarıldı. Ulusal Kanal Muhabiri Gürkan Demir, toplantıya ilişkin "Bugün sürpriz bir şekilde iki bakan bir araya geldi. Sadece iki bakan değil, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve beraberindeki kuvvet komutanları da bu toplantıda yer alıyor. Çünkü, konu hem diplomasiyi yakından ilgilendirdiği kadar hem de askeri ve teknik boyutu ağırlıklı konular olduğunu söyleyebiliriz. İşte Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da özellikle teknik boyutu kısmında da bu konuya müdahil olmaları beklenen bir nokta olabileceğini söyleyebiliriz. Ana gündem maddesi, F-35 ve S-400'ler konusu." dedi

Ankara'da kritik S-400 ve F-35 toplantısı! Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar görüştü! İşte kritik toplantının ayrıntıları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'da toplantı yaptığı belirtildi. Toplantının konusunun F-35 ve S-400 olduğu aktarıldı.

Ulusal Kanal Muhabiri Gürkan Demir, Erkan Kol'un sunduğu Gün Ortası programında kritik toplantının ayrıntılarını açıkladı.

Gürkan Demir, şunları söyledi:

"Toplantının sürpriz olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü bu toplantının yapılacağı ne öncesinden ne de önceki günlerden duyurulmamıştı. Özellikle de dün akşam Meclis'te yapılan 23 Nisan resepsiyonunda da her iki bakanın da hem S-400 hem F-35 konularına ilişkin dikkat çeken, çarpıcı açıklamaları vardı. 

Bugün sürpriz bir şekilde iki bakan bir araya geldi. Sadece iki bakan değil, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve beraberindeki kuvvet komutanları da bu toplantıda yer alıyor. Çünkü, konu hem diplomasiyi yakından ilgilendirdiği kadar hem de askeri ve teknik boyutu ağırlıklı konular olduğunu söyleyebiliriz. İşte Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da özellikle teknik boyutu kısmında da bu konuya müdahil olmaları beklenen bir nokta olabileceğini söyleyebiliriz. Ana gündem maddesi, F-35 ve S-400'ler konusu."

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #f-30 #s-400 #Mevlüt Çavuşoğlu #hulusi akar #ankara
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