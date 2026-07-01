Ankara'da NATO zirvesi hazırlığı! 56 bin güvenlik personeli görev yapacak

Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, başkentte yapılacak zirvenin güvenlik boyutuna ilişkin güncel hazırlıkları paylaştı. Günler öncesinden başlayan risk analizleri ve değerlendirme çalışmaları doğrultusunda, emniyet teşkilatından 49 bine yakın, jandarmadan ise 7 bine yakın personel sahaya iniyor.

Zirve öncesi süreçte başkent genelinde 900'e yakın şok uygulamanın hayata geçirildiğini aktaran Tandoğan, risk analizlerinin günlük kiralık evlerden araçlara, parklardan liderlerin konaklayacağı bölgelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını bildirdi. Güvenlik ağının kriz merkezleri üzerinden sürekli izleneceğini duyuran Tandoğan, "Şu ana kadar yapılan değerlendirme ve çalışmalarda yaklaşık 900'e yakın şok uygulama yapıldı, tüm detaylar değerlendiriliyor. Günübirlik evlerden kiralık araçlara, park ve bahçelerden liderlerin konaklayacağı yerlerin çevresi, programların yapılacağı yerler çevresi gibi tüm risk analizleri çerçevesinde uygulamalarımız çok katmanlı, dinamik şekilde artarak devam ediyor. Bizim buradaki önceliğimiz, devlet liderlerinin ve heyetlerin sorunsuz şekilde bu zirveyi tamamlayıp ülkemizden mutlu şekilde ayrılmaları, bizim üzerimize düşen görev bu. KGYS merkezinde büyük bir kriz merkezimiz olacak. Sürekli izleme ve takip yapılacak. Birimlerimizin kendi kriz merkezleri de olacak ve bunlar eş güdüm içerisinde, çok katmanlı bir şekilde takip edilecek." ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ANLIK TAKİP

Başkentte günlük yaşamın olağan ritminde süreceğinin altını çizen Tandoğan, sadece güzergahlar ve otel çevrelerindeki tedbirlerin daha belirgin hissedileceğini aktardı. Alternatif rotaların İletişim Başkanlığı ve Valilik tarafından kamuoyuna ilan edildiğini hatırlatan Tandoğan, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek başkanlığında sahada alınan teknolojik önlemleri şöyle detaylandırdı: "Şehirde hayat devam edecek. Güzergahlar ve konaklama yerleri çevresinde birtakım tedbirlerimiz daha belirgin olacak. Onun haricinde vatandaşlarımızın endişe edeceği bir durum söz konusu değil. Alternatif yollar belirlendi, İletişim Başkanlığımız ve Valiliğimiz tarafından deklare edildi. Sayın İl Emniyet Müdürümüz Maksut Yüksek başkanlığında her an sahadayız. Bütün riskleri yönetiyoruz.

Geliştirdiğimiz yerli ve milli yazılımlar çerçevesinde sahada olan biten her şeyi kriz merkezlerimizden anlık takip edeceğiz. Dijital altyapımızı geliştirdik. İzleme kameralarımıza, yaka kameralarımıza, yüz tanıma sistemlerimize yarı yapay zeka destekli, bazı yerlerde de tam yapay zeka destekli analizler yapacak vaziyete geldik. Şu anda da tedbirlerimiz sahada iyice belirginleşti, vatandaşlarımız da bunları görüyorlar. Dolayısıyla bizim şu anda en önemli unsurumuz sahadaki ekiplerimiz ve bu etütü yapan ve çalışma yapan arkadaşlarımız."

Sosyal medya platformlarında ve çeşitli haber sitelerinde dolaşıma giren asılsız bilgilere karşı Ankaralıları uyaran Tandoğan, yalnızca resmi kurumlardan gelen açıklamalara itibar edilmesini istedi. Vatandaşlardan, şüpheli buldukları durumları 112 acil çağrı merkezine bildirmelerini talep eden Tandoğan şunları ekledi:"Hayat devam edecek. Tedbirlerimiz en üst safhada ancak vatandaşlarımız da müsterih olsunlar. Liderlerimizin ülkeye ve şehrimize gelişinde, Cumhuriyet'imizin başkentine gelişinden ayrılışına kadar en ince ayrıntıya kadar bütün detaylar değerlendirildi ve planlamalar yapıldı."

YOLLARDA KISITLAMA OLACAK MI?

Trafik Denetleme Şube Müdürü Sevil Atasoy ise şehir içi ve çevre yollardaki trafik planlamasını anlattı. Zirve nedeniyle şehir girişlerinde denetim noktaları kurularak şüpheli araç, kamyon, kamyonet ve skuter gibi araçlara yönelik kontroller sıkılaştırıldı. Atasoy, yaya veya şehirler arası otobüs hareketliliğine yönelik hiçbir kısıtlama bulunmadığını belirtti: "Bu çerçevede birçok noktada ekiplerimizi görevlendirdik. Sadece liderlerimizin geçişi esnasında güzergahta yollarımız kısa süreli kapatılacak ve bu yolların hepsinin alternatif yollara aktarımını sağlayacağız. Dolayısıyla, vatandaşlarımız seyir esnasında herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklar. Biz bu alternatif güzergahların tamamını paylaştık ve ilettik. Vatandaşlarımız, alternatif güzergahları kullanmak suretiyle istedikleri yerlere gidebilecekler. Şehirler arası otobüslerle ilgili, yaya hareketliliğiyle ilgili herhangi bir kısıtlamamız yok. Şehirler arası otobüsler daha önce zirve öncesinde de olduğu gibi yine Sabancı Bulvarı üzerinden AŞTİ Terminali'ne intikal edebilecekler. Yani ilimize dışarıdan gelmek isteyen vatandaşlarımız bu noktada sıkıntı yaşamayacaklar."

Trafik akışının yoğunlaşma ihtimali olan noktalarda ilave ekiplerin bekletildiğini aktaran Atasoy, "KGYS üzerinden kameralarımızda izlemek suretiyle oluşabilecek yoğunluklarla ilgili de tüm tedbirlerimiz hazır. Yoğunluk yaşanan noktalarda ilave tedbir alınması gerekirse bu tedbirlerimizin tamamını alacağız ve vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamamasını sağlayacağız." dedi.